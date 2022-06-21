وسط استنفار للمسلحين.. "تحرير الشام" تنتشر في مواقع بريف عفرين

العالم-سوريا

وكان نشطاء محليون، تحدثوا عن انتشار عناصر من "هيئة تحرير الشام"، في قرى باصوفان وفافرتين وكباشين وبرج حيدر وبعية، في ريف عفرين بريف حلب، وسيطرتهم على حواجز ومقر عسكري ونقاط رباط لفصيل ما يسمى "فيلق الشام"، بعد انسحاب الأخير من تلك المواقع.

ووفقاً للنشطاء، فإن عناصر من "هيئة تحرير الشام" مدججين بالسلاح وسيارات دفع رباعية مزودة بأسلحة رشاشة ثقيلة ومتوسطة دخلوا إلى القرى الآنفة الذكر، دون أي مقاومة من قبل مسلحي "فيلق الشام"، وبدؤوا على الفور بإنشاء حواجز جديدة على مداخل ومخارج القرى بالإضافة إلى تعزيز خطوط التماس بمزيد من العناصر، تحت مظلة ورايات ما يسمى "حركة أحرار الشام الإسلامية"، في حين رفعت ما يمسى "فرقة الحمزة " الجاهزية العسكرية واستنفرت قواتها في قرية الباسوطة بناحية شيراوا ،تحسباً لأي طارئ.

كما تشهد مناطق في ريف الباب شرقي حلب استنفارا عسكريا من قبل فصيلي "الجبهة الشامية" و"حركة أحرار الشام الإسلامية"، تحسباً لتجدد الاقتتال، وذلك بعد عدم إلتزام "هيئة تحرير الشام" وحركة "أحرار الشام" ببنود الاتفاق والذي توصل إليها الطرفان والذي يقضي بضرورة انسحاب الفصائل المتقاتلة من المناطق التي سيطرت عليها مؤخراً، وإطلاق سراح الأسرى.