"أحرار العراق" يعلن مسؤوليته عن استهداف قاعدة زليكان التركية

العالم-العراق

وجاء في البيان ان التنظيم استهدف قاعدة زليكان بصواريخ غراد في اربعة هجمات منفصلة اثنان منها في الشهر الحالي كما نفذ ايضا هجومين منفصلين بطائرتين مسيرتين واحدة منها في الشهر الحالي وقد اوقعت العمليات قتلى وجرحى في صفوف القوات التركية المحتلة.

وجاء في البيان ان هذه العمليات تاتي في اطار الرد المشروع على الممارسات الارهابية التي يقوم بها الاحتلال التركي وعلى تهديده للأمن القومي للعراق وامن المنطقة.

واكد البيان استمرار العمليات وتطورها المتزايد وعدم وقفها حتى الانسحاب الفوري والكامل لقوات الاحتلال التركي من الاراضي العراقية.