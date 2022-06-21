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تونس..الرئيس 'سعيد' يعلق على حذف 'مرجعية الإسلام' من الدستور

تونس..الرئيس 'سعيد' يعلق على حذف 'مرجعية الإسلام' من الدستور
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

علق الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء، على إلغاء الفصل الأول من دستور 2014 الذي ينص على أن "تونس دولة دينها الإسلام"، قائلا: "الله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس ولم يقل كنتم خير دولة أخرجت للناس".

العالم - تونس

قال الرئيس قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، إن الدستور الجديد للبلاد سيعمل على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، في أعقاب الجدل بشأن تصريحات سابقة عن سحب المرجعية الدينية.

وأفاد "سعيد"بالقول، أثناء توديعه لأولى وفود الحجاج التونسيين نحو البقاع المقدسة بمطار الحجيج في العاصمة: "أهم شيء هو تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية وهذا ما سنعمل عليه في الدستور".

وكان رئيس الهيئة الاستشارية المكلفة بصياغة مشروع دستور جديد الصادق بلعيد، صرح في وقت سابق، بأن المرجعية الإسلامية لن تدرج في الدستور كما كان الحال في دستوري 1959 و2014 حيث جرى الاحتفاظ بالفصل الأول القائل "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها".

وأوضح سعيد في تصريحه للصحفيين اليوم :"الدولة هي ذات معنوية والأمر يتعلق بالإنسان الدولة تسعى لتحقيق مقاصد الإسلام".

واستلم سعيد أمس الاثنين مسودة الدستور من اللجنة على أن ينشر في وقت لاحق من الشهر الجري قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو المقبل.

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