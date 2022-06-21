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تشاهدون الليلة في بانوراما..

المشهد السياسي الفرنسي بعد الانتخابات التشريعية..تطورات الحرب في أوكرانيا

المشهد السياسي الفرنسي بعد الانتخابات التشريعية..تطورات الحرب في أوكرانيا
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول الليلة رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، لتتمكن الحكومة من متابعة مهامها.

العالم - بانوراما

وبدأ ماكرون اجتماعات متتالية مع ممثلي القوى السياسية الرئيسية في الجمعية الوطنية الجديدة من أجل تحديد استراتيجية لمصلحة الفرنسيين، بعد فشل معسكره في الحصول على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: أقرت أوكرانيا بصعوبة القتال في المناطق الشرقية، حيث استولت القوات الروسية على أراض جديدة، وشددت الضغط على مدينتين رئيسيتين.

وقالت سلطات لوغانسك الاوكرانية إن الجيش الروسي ألحق دمارا بمدينة ليسيتشانسك المجاورة لسيفيرو دونيتسك في دونباس.

وتأتي هذه التطورات قبيل قمة للاتحاد الأوروبي من المتوقع أن ترحب بمساعي أوكرانيا للإنضمام الى الاتحاد.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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