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قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء سلامي: الكيان الصهيوني يواجه اليوم انهيارا سياسيا والولايات المتحدة تفكر في هروب "مشرف" من العالم الاسلامي

الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

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