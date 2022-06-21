بوتين يعلن دخول صاروخ 'سارمات' الخدمة نهاية العام

العالم ـ روسيا

جاء ذلك في كلمة ألقاها بوتين خلال لقائه مع خريجي الأكاديميات العسكرية في موسكو اليوم الثلاثاء، 21 يونيو.

وتابع بوتين أن الجميع يعرف الظروف الجديدة التي تضع الصعوبات والعراقيل أمام جميع القطاعات في الدولة، ومن بين ذلك الجيش والأسطول الروسيان. إلا أن "الجيش والأسطول سيواصلان مسيرة التنمية والتطور على الرغم من كل هذه الصعوبات والعوائق".

وتم تنفيذ أول إطلاق للصاروخ الباليستي العابر للقارات "سارمات" من قاعدة بليسيتسك الفضائية في منطقة أرخانغيلسك في 20 أبريل الماضي. وتم تنفيذ مهام الإطلاق بالكامل، كما تم تأكيد خصائص التصميم في جميع مراحل رحلة الصاروخ. ووصلت الرؤوس الحربية التدريبية إلى المنطقة المحددة في ساحة تدريب كورا في كامتشاتكا. وفي الوقت الحالي، تستعد وحدة أوجورسكي الصاروخية في إقليم كراسنويارسك لتسليح فوج الصواريخ الرئيسي بالنظام الصاروخي جديد.

وتم توسيع نطاق المعدات القتالية لسارمات، بما في ذلك من حيث عدد الرؤوس الحربية وأنواعها، بما في ذلك المناورة فرط الصوتية. ووفقا للخبراء، فإن صاروخ RS-28 سارمات قادر على توصيل رأس حربية نووية قابلة للانقسام يصل وزنها إلى 10 أطنان إلى أي مكان في العالم.