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شرف الدين يؤكد عدم قدرة لبنان على تحمّل أعباء النازحين

شرف الدين يؤكد عدم قدرة لبنان على تحمّل أعباء النازحين
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

عرض وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، خلال إستقباله ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أياكي إيتو، لملف عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، والدراسة التي أعدّها شرف الدين في مجلس الوزراء.

العالم- لبنان

وأكد شرف الدين خلال الإجتماع، عدم قدرة لبنان على تحمّل أعباء النازحين، وضرورة العمل بالتنسيق مع الدولة السورية والجهات المانحة والمنظمات المختصة على تأمين عودة آمنة وكريمة لهم إلى بلادهم، خصوصاً في طلّ الظروف القاهرة والصعبة التي نمرّ بها في لبنان، وما يتكبده من أعباء اقتصادية ومالية وصحية وأمنية واجتماعية وتربوية بسبب ملف النزوح، معتبراً أنّ الحلّ الوحيد لعودتهم هو بالخطّة التي أعدت وأقرت في الحكومة السابقة، بالإضافة إلى التعديلات التي قمنا بإدخالها في الحكومة الحالية.

وأشار إلى أن "الدولة السورية قدمت مشروعاً على مراحل لعودة النازحين على أن يكون التعاون مشتركاً مع الهيئات الدولية المعنية، ليكون الجدوى لكل الأطراف والتعاون مبني على ثقة بين الأطراف المعنية لعودة آمنة وكريمة للنازح السوري، وقدّم كتاباً لإيتو من محضر جلسة مجلس الوزراء والخطة التي لحظت برنامج عمل يرضي الجهات المعنية كافة، على أن يستكمل البحث في الملف".

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شرف الدين يؤكد عدم قدرة لبنان على تحمّل أعباء النازحين

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