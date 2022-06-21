اجتماع إيراني عماني يبحث التعاون في مجال النقل البحري

العالم- ايران

وفي هذا الاجتماع الذي حضره أيضا قائم مقام السفارة الإيرانية في عمان، تباحث الجانبان حول مختلف القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي في مجال النقل البحري والموانئ والملاحة البحرية ومنها التفاهمات التي تم التوقيع عليها أثناء زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى عمان.

وكانت إيران وعمان قد وقعتا 8 مذكرات تفاهم و 4 برامج تعاون في مجالات بينها النفط والغاز، والنقل أثناء زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى مسقط.

وفي شباط/فبراير 2020، وقع البلدان اتفاقية لتعزيز التعاون في نقل السلع والتجارة البحرية والاستخدام المتبادل لموانئ البلدين في مجال تبادل السلع والخدمات، فضلاً عن التعاون التجاري الثنائي في المياه الحرة.