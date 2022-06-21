الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢
٠١:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

اجتماع إيراني عماني يبحث التعاون في مجال النقل البحري

اجتماع إيراني عماني يبحث التعاون في مجال النقل البحري
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

عقد رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية اجتماعا عبر الفيديو مع نائب وزير النقل والمواصلات العماني للتباحث حول التعاون الثنائي في مجال النقل البحري والموانئ والملاحة.

العالم- ايران

وفي هذا الاجتماع الذي حضره أيضا قائم مقام السفارة الإيرانية في عمان، تباحث الجانبان حول مختلف القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي في مجال النقل البحري والموانئ والملاحة البحرية ومنها التفاهمات التي تم التوقيع عليها أثناء زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى عمان.

وكانت إيران وعمان قد وقعتا 8 مذكرات تفاهم و 4 برامج تعاون في مجالات بينها النفط والغاز، والنقل أثناء زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى مسقط.

وفي شباط/فبراير 2020، وقع البلدان اتفاقية لتعزيز التعاون في نقل السلع والتجارة البحرية والاستخدام المتبادل لموانئ البلدين في مجال تبادل السلع والخدمات، فضلاً عن التعاون التجاري الثنائي في المياه الحرة.

روابط ذات صلة

لقاء عماني ايراني لبحث تعزيز التعاون في النقل واللوجستيات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ملتقى أردني يرفض انضمام بلاده لحلف يضم كيان الاحتلال

إيران وکازاخستان تستهدفان تبادلا تجاريا بـ3 مليارات دولار

إيران تعتزم إنشاء مناطق اقتصادية حرة مع كل دول الجوار

اجتماع إيراني عماني يبحث التعاون في مجال النقل البحري

سوق رأس المال الإيراني والبنك المركزي اليمني يوقعان مذكرة تفاهم

عبر نشر مسلحين سوريين .. الوجود التركي سبب الأزمة الحالية في ليبيا