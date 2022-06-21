إيران تعتزم إنشاء مناطق اقتصادية حرة مع كل دول الجوار

العالم- ايران

وقال خاندوزي لوكالة فارس إن الاولوية في سياسة الحكومة الإيرانية الحالية هي سياسة الجوار وإن الحكومة تسعى إلى الاستفادة من الإمكانيات الواسعة الموجودة في دول الجوار ودول المنطقة في جميع المجالات.

وتابع خاندوزي أن هذا سيقلل من آثار الحظر ويهيئ الظروف للنمو الاقتصادي وحتى لو لم يكن هناك حظر مفروض لكان من الضروري الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة بسبب مجاورة إيران لـ15 دولة والشركاء الآسيويين في كافة المجالات المالية والمصرفية.

وأوضح خاندوزي أن هناك قرارا متخذا لإعداد سياسة اقتصادية خاصة للتعامل مع كل دولة من دول الجوار الإيراني وكذلك الشركاء الاستراتيجيين لإيران.