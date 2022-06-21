الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢
٠٢:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران تعتزم إنشاء مناطق اقتصادية حرة مع كل دول الجوار

إيران تعتزم إنشاء مناطق اقتصادية حرة مع كل دول الجوار
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي عزم الحكومة الإيرانية إنشاء مناطق اقتصادية حرة مع دول الجوار، مضيفا أن هذا المشروع في مراحله الأولية وسيتم الإعلان عن إطلاقه قريبا.

العالم- ايران

وقال خاندوزي لوكالة فارس إن الاولوية في سياسة الحكومة الإيرانية الحالية هي سياسة الجوار وإن الحكومة تسعى إلى الاستفادة من الإمكانيات الواسعة الموجودة في دول الجوار ودول المنطقة في جميع المجالات.

وتابع خاندوزي أن هذا سيقلل من آثار الحظر ويهيئ الظروف للنمو الاقتصادي وحتى لو لم يكن هناك حظر مفروض لكان من الضروري الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة بسبب مجاورة إيران لـ15 دولة والشركاء الآسيويين في كافة المجالات المالية والمصرفية.

وأوضح خاندوزي أن هناك قرارا متخذا لإعداد سياسة اقتصادية خاصة للتعامل مع كل دولة من دول الجوار الإيراني وكذلك الشركاء الاستراتيجيين لإيران.

روابط ذات صلة

ايران تدين الهجوم الارهابي في مالي

اتفاق کابول وطهران حول ضمان حق ايران من مياه هيرمند

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

القطاع النسوي بصنعاء ينظم وقفات احتجاجية تنديدا بالاساءة للرسول الأعظم

نقل 36 اسرة ’داعشية’ من مخيم الهول بسوريا الى العراق

عمال سكك الحديد ببريطانيا يبدأون أكبر إضراب في القطاع منذ 33 عاما

محافظ عدن: التظاهرات تعكس الرفض الشعبي لتواجد المحتل

شاهد.. الحجاج الايرانيون يزورون مرقد النبي الأعظم (ص)

الإعلام العبري: لبيد يرأس كيان الاحتلال الأسبوع المقبل