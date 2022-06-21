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إيران وکازاخستان تستهدفان تبادلا تجاريا بـ3 مليارات دولار

إيران وکازاخستان تستهدفان تبادلا تجاريا بـ3 مليارات دولار
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير مسؤول بمنظمة التنمية التجارية الإيرانية، استهداف بلوغ مستوى 3 مليارات دولار للتبادل التجاري بين إيران وكازاخستان في غضون السنوات الثلاث القادمة.

العالم - ايران

وأوضح رحمت الله خرمالي مدير مكتب شؤون آسيا والقوقاز وروسيا بالمنظمة، أن المستوى المستهدف يأتي في إطار الزيارة التي قام بها الرئيس الكازاخي إلى طهران مؤخرا وإبرام اتفاقيات تعاون تجاري بين البلدين.

وأشار أن التبادل التجاري في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2022، كان قد سجل بحسب الجمارك الكازاخية اكثر من 400 مليون دولار.

وبيّن خرمالي أن المستوى المستهدف المذكور تم تحديده من قبل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وتندرج في إطاره الصادرات الفنية والهندسية والتعاون بالقطاع النفطي.

ونوه إلى أن بالشهرين الاوليين من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 مايو/آيار 2022 بلغ التبادل التجاري 60 مليون دولار، حيث شملت صادرات إيران المنتجات الزراعية والمواد الغذائية والإنشائية مثل الإسمنت، في مقابل استيراد الغلال والشعير.

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