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خاص بالعالم..

الشوا: الحصار الاسرائيلي أضر بشدة بالاقتصاد والامن الغذائي في قطاع غزة

الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا أن الحصار الاسرائيلي على غزة أضر بالاقتصاد والأمن الغذائي في القطاع.

العالم - خاص بالعالم

وفي مقابلة مع قناة العالم تبث الليلة بمناسبة مرور 15 عاما على بداية الحصار الإسرائيلي على غزة، قال الشوا إن الحصار يمس جميع شرائح المجتمع، واضاف أن اوجاع الحصار موجودة في كل بيت فلسطيني وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.

وتابع الشوا: غزة التي كانت تنتج الكثير من اصناف الغذاء وتصدر الى العالم، اليوم الاحتلال الاسرائيلي عبر ضغط لسنوات طويلة استهدف بصورة مباشرة الاراضي الزراعية والمزارعين وايضا وضع قيودا كبيرة جدا على موضوع التصدير.

واردف: اذا اردت الحديث عن القطاع الخاص الذي تدمر على مدى سنوات طويلة من الحصار وفي العدوانات الاسرائيلية فكان هناك استهداف مباشر لمقومات الاقتصاد الفلسطيني والصناعات المختلفة، وقطاع الصيد من القطاعات الاقتصادية المهمة التي توفر الغذاء وتوفر ايضا فرصا لمجتمعنا الفلسطيني، هذا القطاع تم تدميره اولا بسبب تقييد مساحة الصيد والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة وايضا منع الاحتلال من تطوير هذا القطاع.

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