خبير عراقي يستغرب ’صمت’ بغداد على تصريحات ’بومبيو’

العالم - العراق

وقال العكيلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ما أدلى به "بومبيو" على احدى القنوات العربية بشأن عملية اغتيال قادة النصر أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني ورفاقهما، احدث ضجة إعلامية واسعة وأثار الرأي العام”، معربا عن استغرابه من “الصمت المطبق الذي تبديه الحكومة وعدم استدعاء السفير الأميركي في بغداد”.

وأضاف، أن “بومبيو كشف صراحة تورط عناصر من المخابرات العراقية وعناصر أمن كردية في الجريمة”، مبينا أن “الضغوط الداخلية والخارجية المتمثلة بالسفارة الأميركية تحول دون تقديم نتائج التحقيقات التي أجرتها الجهات الأمنية العراقية بشأن كشف الجهات المسؤولة عن العملية الغادرة”، داعيا القضاء بـ”التدخل وإصدار أومر قبض بحق الضباط والعناصر المتورطين”.

وأشار الى انه لم يصدر من الحكومة الحالية أي تعليق او توضيح او رد على تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بشأن جريمة اغتيال قادة النصر والتي اثارت جدلا واسعا على المستويين السياسي والأمني.