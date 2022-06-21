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انطلاق مهرجان صيف الأردن الجمعة

انطلاق مهرجان صيف الأردن الجمعة
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

تنطلق يوم الجمعة المقبل، الموافق للرابع والعشرين من حزيران الجاري، فعاليات مهرجان صيف الأردن، والتي ستستمرُّ حتى السادس والعشرين من شهر آب المقبل في جميع محافظات المملكة.

العالم- الأردن

وتبدأ فعاليات المهرجان الصيفي من الساعة السادسة مساءً وحتى العاشرة ليلاً، ضمن المواقع المخصّصة التي تمّ تحديدها مسبقاً لإقامة الأنشطة المتنوعة في كلِّ محافظة.

وتوفّر الفعاليات، أجواءً ترفيهية وتثقيفية مجانية للمواطنين وزوّار المملكة من مختلف الفئات العمرية، من خلال عرض مسرحيات وفعاليَّات ترفيهيَّة للأطفال، وتقديم عروض فلكلورية وفنيَّة بمشاركة نخبةً من الفنانين الأردنيين.

وتهدف هذه الفعاليات إلى توفير أجواء من البهجة والفرح للمواطنين، ومنحِ الأطفال وأسرهم أجواء احتفالية وترفيهيَّة، بالتَّزامن مع بدء العطلة الصيفية لطلبة المدراس والجامعات، وعودة المغتربين الأردنيين لقضاء إجازة الصَّيف، وحلول عيد الأضحى المبارك.

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