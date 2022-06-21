الإعلام العبري: لبيد يرأس كيان الاحتلال الأسبوع المقبل

العالم- الاحتلال

وقالت القناة "12" العبرية أن لبيد الذي يشغل اليوم منصب وزير الخارجية سيتسلم مهام منصبه رئيساً للاحتلال الثلاثاء المقبل بعد إعلان رئيسة الكنيست اليوم عن تحديد موعد يوم غد الأربعاء للتصويت على حل الكنيست بالقراءة التمهيدية.

في حين، تأتي هذه التطورات الدراماتيكية بعد أقل من يوم على إعلان بينيت ولبيد عن وصول الائتلاف الحكومي إلى طريق مسدود مع الفشل في تمرير القوانين، وبالتالي فقد أعلن عن دعم مشروع قانون حل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة بعد نحو 3 أشهر وتخلي بينيت عن منصبه لصالح لبيد.



ويعتقد بأن لبيد يعتزم الانتقال للسكن في مقر رئاسة الاحتلال في شارع "بلفور" في القدس المحتلة، وسيبقى رئيساً لكيان الاحتلال إلى حين تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بعد الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل.



وعلى صعيد مشروع قانون حل الكنيست فتم التوافق على طرح المشروع للتصويت التمهيدي غداً الأربعاء وبالقراءة الأولى يوم الخميس على أن يصادق عليه بالقراءة الثانية والنهائية خلال الأسبوع المقبل.



وتسعى أحزاب إسرائيلية من ضمنها حزب العمل للتصديق على قانون منع تولي شخصية متهمة بارتكاب مخالفات جنائية منصب رئاسة الاحتلال سعياً لمنع رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو من العودة لكرسي رئاسة الكيان.



إلا أن القانون لا يزال محل جدل في صفوف الائتلاف الحكومي حول التصويت لصالحه.