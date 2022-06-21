الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢
٠٢:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الإعلام العبري: لبيد يرأس كيان الاحتلال الأسبوع المقبل

الإعلام العبري: لبيد يرأس كيان الاحتلال الأسبوع المقبل
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

ذكرت قناة عبرية ظهر اليوم أن زعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد سيتسلم مهام منصبه رئيساً للاحتلال خلفاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي نفتالي بينيت يوم الثلاثاء المقبل.

العالم- الاحتلال

وقالت القناة "12" العبرية أن لبيد الذي يشغل اليوم منصب وزير الخارجية سيتسلم مهام منصبه رئيساً للاحتلال الثلاثاء المقبل بعد إعلان رئيسة الكنيست اليوم عن تحديد موعد يوم غد الأربعاء للتصويت على حل الكنيست بالقراءة التمهيدية.

في حين، تأتي هذه التطورات الدراماتيكية بعد أقل من يوم على إعلان بينيت ولبيد عن وصول الائتلاف الحكومي إلى طريق مسدود مع الفشل في تمرير القوانين، وبالتالي فقد أعلن عن دعم مشروع قانون حل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة بعد نحو 3 أشهر وتخلي بينيت عن منصبه لصالح لبيد.

ويعتقد بأن لبيد يعتزم الانتقال للسكن في مقر رئاسة الاحتلال في شارع "بلفور" في القدس المحتلة، وسيبقى رئيساً لكيان الاحتلال إلى حين تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بعد الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل.

وعلى صعيد مشروع قانون حل الكنيست فتم التوافق على طرح المشروع للتصويت التمهيدي غداً الأربعاء وبالقراءة الأولى يوم الخميس على أن يصادق عليه بالقراءة الثانية والنهائية خلال الأسبوع المقبل.

وتسعى أحزاب إسرائيلية من ضمنها حزب العمل للتصديق على قانون منع تولي شخصية متهمة بارتكاب مخالفات جنائية منصب رئاسة الاحتلال سعياً لمنع رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو من العودة لكرسي رئاسة الكيان.

إلا أن القانون لا يزال محل جدل في صفوف الائتلاف الحكومي حول التصويت لصالحه.

روابط ذات صلة

إعلام عبري: أمريكا طلبت من "إسرائيل" عدم تصعيد الأوضاع مع الفلسطينيين لما بعد زيارة بايدن

إعلام عبري: استعداد أمني لرد من حزب الله في حقل 'كاريش'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

القطاع النسوي بصنعاء ينظم وقفات احتجاجية تنديدا بالاساءة للرسول الأعظم

نقل 36 اسرة ’داعشية’ من مخيم الهول بسوريا الى العراق

عمال سكك الحديد ببريطانيا يبدأون أكبر إضراب في القطاع منذ 33 عاما

محافظ عدن: التظاهرات تعكس الرفض الشعبي لتواجد المحتل

شاهد.. الحجاج الايرانيون يزورون مرقد النبي الأعظم (ص)

الإعلام العبري: لبيد يرأس كيان الاحتلال الأسبوع المقبل