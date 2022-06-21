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القطاع النسوي بصنعاء ينظم وقفات احتجاجية تنديدا بالاساءة للرسول الأعظم

القطاع النسوي بصنعاء ينظم وقفات احتجاجية تنديدا بالاساءة للرسول الأعظم
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

نظم القطاع النسائي بمحافظة صنعاء، اليوم الثلاثاء ، وقفات احتجاجية في عدد من المدارس الصيفية بمديريتي بني مطر وسنحان للتنديد بالإساءة للرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم).

العالم- اليمن

وخلال الوقفات بمدارس البتول في الحصين بمديرية بني مطر والشهيد أبو علي عامر في دار سلم والضبعات بمديرية سنحان، رفع المشاركون اللافتات المعبرة عن حبهم لرسول لله الكريم عليه الصلاة والسلام والدعوة لمقاطعة البضائع الهندية.

وطالبت الوقفات، السلطات الهندية التصدي بحزم للإساءات المسيئة للنبي الأكرم وكافة أشكال التطاول على خاتم الأنبياء ومنقذ البشرية من الشرك إلى نور الإسلام.

إلى ذلك تفقدت مسؤولات القطاع النسائي بالمحافظة سير الأنشطة والدورات الصيفية في عدد من المراكز الصيفية بمديريتي سنحان وبني مطر.

وأكدت مسؤولات القطاع النسائي، أن الزيارة تأتي في إطار الاهتمام بالنشء ومساندة جهود إنجاح المدارس والدورات الصيفية وتحقيق أهدافها النبيلة.

إلى ذلك نظمت الهيئة النسائية الثقافية العامة في مديرية جحانة، زيارة لطالبات مدرسة الشهداء الصيفية في منطقة دار الشريف، إلى ضريح الرئيس الشهيد صالح علي الصماد في السبعين، وروضة الشهداء في الخمسين.

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القطاع النسوي بصنعاء ينظم وقفات احتجاجية تنديدا بالاساءة للرسول الأعظم

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