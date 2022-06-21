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ا ف ب عن وزير فرنسي: توافق تام بين الدول السبع والعشرين على قبول ترشيح أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

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