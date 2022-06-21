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نقل 36 اسرة ’داعشية’ من مخيم الهول بسوريا الى العراق

نقل 36 اسرة ’داعشية’ من مخيم الهول بسوريا الى العراق
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر امني عراقي رفيع المستوى في محافظة الانبار ، اليوم الثلاثاء، عن نقل 36 اسرة من اسر عناصر تنظيم "داعش" الاجرامي في مخيم الهول في سوريا الى مناطقهم المحررة في محافظة الموصل.

العالم - العراق

وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” مخيم الهول في سوريا شهد نقل 34 اسرة من اسر عناصر داعش الاجرامي بينهم من اسر قيادات التنظيم الاجرامي من مخيم الهول الى مخيم الجدعة في الموصل عبر حافلات تم تهيئتها من قبل الحكومة المركزية بالتنسيق مع الجانب السوري ومن ثم نقلهم الى مناطق مختلفة من مدن الانبار رغم معارضة البعض من المسؤولين والقيادات الامنية والعشائر”.

واضاف المصدر ان” القيادات الامنية تخشى من نقل هذه الاسر الى مناطق سكناها المحررة في الوقت الحاضر لما تشكله هذه الاسر من مصدر قلق للقوات الامنية خشية تواجدها في تلك المناطق كمصدر لتزويد المعلومات لخلايا التنظيم الاجرامي لزعزعة امن واستقرار المناطق المحررة”.

وأشار الى ان “القوات الامنية المشرفة على مخيم الجدعة تقوم بعملية فلترة الاسر العائدة واحالت كل من يثبت انتمائه لعناصر التنظيم الاجرامي الى القضاء”، مؤكدا ان “عودة هذه الاسر بمثابة قنبلة موقوته قد تنفجر في اي لحضة ما يؤدي الى زعزعة امن واستقرار المناطق المحررة”.

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