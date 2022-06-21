الخارجية الأمريكية: مقتل مواطن أمريكي أثناء مشاركته بالقتال في أوكرانيا

العالم ـ الأميركيتان

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله: "يمكننا تأكيد مقتل المواطن الأمريكي ستيفن زابلسكي في أوكرانيا. اتصلنا بأسرته وقدمنا ​​كل الدعم القنصلي الممكن".

وأضاف أنه احتراما للأسرة، لن تكشف الخارجية عن مزيد من تفاصيل مقتله.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن المرتزق زابلسكي البالغ من العمر 52 عاما وهو من سكان ولاية نيويورك، قتل في المعارك عند قرية دوروجنيانكا في 15 مايو وخلّف وراءه زوجة وخمسة أطفال بالتبني.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن المحكمة هي الجهة التي ستحدد عقوبة المرتزقة الأمريكيين الذين تم أسرهم في أوكرانيا، دون أن يستبعد عقوبة الإعدام.

ولم يتمكن بيسكوف من توضيح أي معلومات خاصة بمكان تواجد هؤلاء الأسرى، حيث قال: "ليس لدي معلومات حول مكان وجودهم. نحن نتحدث هنا عن مرتزقة كانوا يهددون أرواح جنودنا، وتعدوا على أفرادنا العسكريين، وكذلك في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. وهم مصنفون على أنهم مرتزقة، ولا تنطبق عليهم اتفاقية جنيف بأي شكل من الأشكال، ويجب التحقيق في جرائمهم وتقديمهم للعدالة".