العراق.. الاطار يستعد لإعلان نفسه ’كتلة أكبر’ في جلسة البرلمان المقبلة

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وقالت البجاري إن "الجلسة الاستثنائية التي دعت اليها هيئة رئاسة مجلس النواب ستشهد أداء القسم الدستوري للنواب البدلاء عن نواب الكتلة الصدرية"، مبينة أن "مقاعد الإطار الشيعي ستصل ما بين 120 الى 123 نائبا وبالتالي سيكون الكتلة الأكبر عددا داخل مجلس النواب".

وأضافت، أن "الإطار بعد أداء اليمين الدستورية للنواب الجدد سيتقدم بطلب الى هيئة الرئاسة مقترن بتواقيع نوابه لغرض اعلان نفسه الكتلة الأكبر، وبالتالي سيتم تكليفها بتسمية رئيس الوزراء بعد التصويت على رئيس الجمهورية المقبل".

يذكر ان مجلس النواب دعا أعضاء المجلس لحضور جلسة استثنائية ستعقد بعد غد الخميس، استناداً إلى أحكام المادة 58 أولاً من الدستور، وبناءً على طلب عددٍ من أعضاء المجلس .