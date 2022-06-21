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العراق.. الاطار يستعد لإعلان نفسه ’كتلة أكبر’ في جلسة البرلمان المقبلة

العراق.. الاطار يستعد لإعلان نفسه ’كتلة أكبر’ في جلسة البرلمان المقبلة
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكدت عضو مجلس النواب العراقي زهرة البجاري، الثلاثاء، أن الجلسة الاستثنائية المقبلة للبرلمان ستشهد أداء اليمين الدستورية للنواب البدلاء، مبينة أن مقاعد الإطار التنسيقي سترتفع إلى نحو 123 مقعداً وبالتالي سيكون الكتلة الأكبر التي تسمي رئيس الوزراء.

العالم - العراق

وقالت البجاري إن "الجلسة الاستثنائية التي دعت اليها هيئة رئاسة مجلس النواب ستشهد أداء القسم الدستوري للنواب البدلاء عن نواب الكتلة الصدرية"، مبينة أن "مقاعد الإطار الشيعي ستصل ما بين 120 الى 123 نائبا وبالتالي سيكون الكتلة الأكبر عددا داخل مجلس النواب".

وأضافت، أن "الإطار بعد أداء اليمين الدستورية للنواب الجدد سيتقدم بطلب الى هيئة الرئاسة مقترن بتواقيع نوابه لغرض اعلان نفسه الكتلة الأكبر، وبالتالي سيتم تكليفها بتسمية رئيس الوزراء بعد التصويت على رئيس الجمهورية المقبل".

يذكر ان مجلس النواب دعا أعضاء المجلس لحضور جلسة استثنائية ستعقد بعد غد الخميس، استناداً إلى أحكام المادة 58 أولاً من الدستور، وبناءً على طلب عددٍ من أعضاء المجلس .

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