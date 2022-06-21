قناة العالم
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢
٠٥:٣٨ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
وزارة الصحة الفلسطينية تؤكد استشهاد الشاب علي حسن حرب بعد إصابته بطعنة مباشرة في القلب بسكين مستوطن في منطقة اسكاكا في سلفيت
الكرملين: وزارة الدفاع ستبحث بالتعاون مع أنقرة ممرا لإمدادات الحبوب الأوكرانية
لبنان يوقع اتفاقية مع مصر وسوريا لاستيراد الغاز الطبيعي المصري سنويا عبر الأراضي السورية
ألمانيا تصف قطع روسيا إمدادات الغاز بالهجوم على أوروبا
بريطانيا: 130 ألف أوكراني حصلوا على تأشيرات لجوء منذ بدء الحرب في بلادهم
ا ف ب عن وزير فرنسي: توافق تام بين الدول السبع والعشرين على قبول ترشيح أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء سلامي: الكيان الصهيوني يواجه اليوم انهيارا سياسيا والولايات المتحدة تفكر في هروب "مشرف" من العالم الاسلامي
مراسل العالم: سورية ولبنان ومصر يوقعون في بيروت اتفاقية لنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز المصري عبر سورية إلى لبنان كل عام
كلمة القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي.
المخابرات العسكرية البريطانية: القوات الأوكرانية استخدمت بنجاح الأسبوع الماضي لأول مرة صواريخ هاربون المضادة للسفن.
وزارة الصحة الفلسطينية تؤكد استشهاد الشاب علي حسن حرب بعد إصابته بطعنة مباشرة في القلب بسكين مستوطن في منطقة اسكاكا في سلفيت
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
أهم الأخبار
أزمة الإحتلال السياسية..أعمق من إنتخابات مبكرة
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٤
خاص بالعالم- مراسلون
15 عاما على بداية الحصار الإسرائيلي على غزة
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٤
أهم الأخبار
دول المنطقة ومحاولة ايقاعها في فخ المخطط الصهيوني
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٣
مع الحدث
هزيمة ماكرون الانتخابية وملامح المشهد الفرنسي
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٠
هاشتاغ
شاهد.. حزب الله يحتفل بعيد ميلاده الـ40 وزيارة بايدن للسعودية
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥١
خاص بالعالم- مراسلون
مآلات الحرب في اوكرانيا، وتداعيات تعديل الدستور في تونس
الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
الأمير محمد بن سلمان يصل عمّان الساعة الثامنة بعد تأخير على رحلته
الملك الأردني يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية
سورية تحصد 8 جوائز ضمن أعمال مؤتمر للغرفة الفتية الدولية
بالفيديو: استشهاد شاب فلسطيني طعنه مستوطن إسرائيلي في سلفيت بالضفة الغربية
بعد اكبر اضراب لعمال السكك الحديدية..
النقابات في بريطانيا تحذر: إضرابات السكك الحديدية قد تمتد إلى قطاعات أخرى
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 21-06-2022
مقالات و تحليلات
الوجود التركي سبب الأزمة الحالية في ليبيا
هل توقع ماكرون هزيمته الانتخابية، وما هو الخطر المحدق بفرنسا؟
السعودية تعاقب قبائل الحد الجنوبي وتهيئ لإنشاء منطقة عازلة
اقتتال فصائلي على المنطقة الآمنة: الجولاني يوسّع إمارته
هل ستأكل دول المنطقة طعم بايدن؟ أم ان هناك مفاجآت!
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.