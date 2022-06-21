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وزارة الصحة الفلسطينية تؤكد استشهاد الشاب علي حسن حرب بعد إصابته بطعنة مباشرة في القلب بسكين مستوطن في منطقة اسكاكا في سلفيت

الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

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