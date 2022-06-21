العراق.. تسجيل 4 حالات كوليرا في اربيل و10 في السليمانية و9 مشتبه بها

العالم - خاص بالعالم

وزارة الصحة في منطقة كردستان العراق تعلن تسجيل 4 اصابات مؤكدة بمرض الكوليرا في محافظة أربيل، و10 حالات في السليمانية، مشيرة كذلك الى وجود 9 حالات مشتبه بها، ما حتم اتخاذ الاجراءات اللازمة وزيادة عدد الفرق الطبية، كما ستتخذ الاستعدادات وتؤمن المتطلبات داخل المستشفيات.

وقالت نرمين أحمد، وهي ممرضة في احدى مستشفيات الاطفال بأربيل، لمراسلتنا: نحن لدينا حالات اسهال كثيرة في هذه الفترة بسبب ارتفاع حرارة الجو، ويجب ان تتم الوقاية، المرضى كثيرون والمستشفى صغيرة لا تكفي، ولكننا كإدارة وكادر لا نقصر بشيء، من يوم امس وحتى اليوم سجلنا 100 حالة اسهال.

فيما قالت والدة احدى الاطفال المصابين: لديها اسهال وتقيؤ، والان تحسن وبقي لديها فقط تقيؤ، اخذنا لها الفحوصات الكاملة وظهر ان لديها التهابات بالادرار فقط.

كما اعربت حكومة منطقة كردستان عن قلقها من انتشار المرض في محافظتي السليمانية واربيل، متخذة عدة اجراءات ضرورية للسيطرة على هذا المرض.

ناقوس الخطر يدق في منطقة كردستان العراق بتفشي مرض الكوليرا، مما دعى جميع السلطات لدخول حالة التأهب لإحتواء ومواجهة هذا المرض الخطير.