شولتس: العقوبات المفروضة ضد روسيا تضر بشركاتنا ولكنها ضرورية

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وقال شولتس، خلال مشاركته في فعاليات يوم الصناعة الألماني في برلين، اليوم الثلاثاء، إن "العقوبات المفروضة ضد روسيا تضر بالشركات الألمانية، ولكنها أمر هام وضروري".

وأكد شولتس، على أهمية الطاقات المتجددة للاقتصاد والمجتمع، لافتا إلى أن مصادر الطاقة المتجددة ستكون الأرخص في المستقبل وأن هذا هو المسار الصحيح و"يجب أن نواصل السير في هذا المسار معا"، على حد قوله.

ولفت إلى أن الكهرباء الناتجة من الطاقة المتجددة هي أرخص كهرباء، لافتا إلى أنه كلما تم إحراز تقدم سيكون الوضع أفضل.

وحول عضوية السويد وفنلندا في حلف الشمال الأطلسي "الناتو"، قال شولتس إنه "حان الوقت الآن حيث يتعاون كل من يدافع عن الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والمجتمع الليبرالي في جميع أنحاء العالم ولهذا السبب تدعم الحكومة الفيدرالية طلبات عضوية الناتو من السويد وفنلندا".

وتقدمت فنلندا والسويد، في مايو/أيار الماضي، بطلب الحصول على العضوية في حلف الناتو؛ لكن أنقرة أعلنت عن تحفظها على انضمامهما، واتهمت الدولتين بإيواء "عناصر إرهابية" مطلوبة في تركيا.

وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.