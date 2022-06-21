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القضاء العراقي يقرر حجز اموال محافظ صلاح الدين المقال

القضاء العراقي يقرر حجز اموال محافظ صلاح الدين المقال
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

أصدر القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، قراراً بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لمحافظ صلاح الدين المقال عمار الجبوري.

العالم - العراق

وجاء في نص القرار من محكمة تحقيق الكرخ الثانية الموجه الى وزارة المالية، انه :"تقرر وضع الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهم (عمار جبر خليل عبد الحميد الجبوري) استناداً لاحكام المادة (121/أ) وفق المعلومات المدرجة ادناه راجين اتاخذ اللازم واعلامنا".

وصوت مجلس النواب في 19 آيار الماضي على اقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري بناءً على طلب مقدم من رئيس مجلس الوزراء لثبوت تسببه بالإهمال المتعمد وهدر للمال العام بعد أن وافق المجلس على إضافة الفقرة على جدول الاعمال.

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