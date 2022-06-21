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الإعلام العبري: نتنياهو يريد تأجيل حل الكنيست وتشكيل حكومة بديلة

الإعلام العبري: نتنياهو يريد تأجيل حل الكنيست وتشكيل حكومة بديلة
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنّ "رئيس المعارضة في الكنيست ورئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، أعطى الضوء الأخضر لتأجيل حل الكنيست لنهاية الأسبوع القادم لاستنفاذ الاتصالات من أجل تشكيل حكومة بديلة وتأجيل الانتخابات". 

العالم - الاحتلال

وقال المراسل السياسي لقناة "كان" الإسرائيلية ميخال شيمش: "اليوم وخلال جلسة عقدت في الكنيست طُلب فيها أن يتم حل الكنيست غداً، عارض نتنياهو القرار قائلاً إنّ هذا لن يحدث غداً".

وأضاف شيمش أنّ "ما فعله نتنياهو خطوة مهمة ومفاجأة، وهو أعطى الضوء الأخضر لتأجيل حل الكنيست طالما أنّ هذا الـأمر متعلق به لنهاية الأسبوع القادم أو بداية الأسبوع الذي يليه".

وأشار إلى أنّ ذلك يأتي في وقتٍ "يقول نتنياهو في أحاديث مغلقة إنّ الوقت يلعب لصالحه، في إمكانية إقامة حكومة بديلة، في ظل الكنيست الحالية"، مؤكّداً أنّ "نتنياهو في هذه المرحلة يريد تأجيل الانتخابات ويفضل استنفاذ الاتصالات لإقامة حكومة بديلة".

وجاءت خطوة نتنياهو بعد أن صادقت لجنة الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على طرح قانون حل الكنيست من قبل الائتلاف يوم غد الأربعاء، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وكان رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت ووزير خارجيته يائير لابيد قررا حلّ الكنيست، وتعيين لابيد رئيساً موقّتاً لحكومة بينيت، قبل الاتجاه إلى انتخابات مبكّرة.

وقال الإعلام الإسرائيلي، نقلاً عن الجانبين، إنّ القرار "اتُّخذ بعد استنفاد محاولات تحقيق الاستقرار في الائتلاف"، وأنّ "رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، يتحدث الآن مع رؤساء الأحزاب".

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