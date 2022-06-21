تونس.. 'قيس سعيد' يطلب من صندوق النقد الدولي إصلاحات تراعي المجتمع

العالم - تونس

واعتبر أن "هناك جملة من الحقوق التي يتمتّع بها الإنسان، كالحق في الصحة والحق في التعليم، لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة"، بحسب ما أورده بيان صادر عن مؤسسة الرئاسة.

البيان أوضح أن الرئيس سعيّد شدد "على حرصه على مراعاة الجوانب الاجتماعية إلى جانب القضايا الاقتصادية والنقدية، بعد ما وصفه بعقود الفساد التي مرّت بها تونس والظروف الدولية والتقلبات المتسارعة في الأعوام الأخيرة".

ونقل البيان عن سعيّد أن "الذوات البشرية ليست وحدات حسابية بل يجب اعتماد مقاربة شاملة تؤدي إلى إيجاد حلول لكلّ القضايا والمسائل المطروحة".

وأشار الرئيس التونسي "إلى أن الأزمة التي تمرّ بها تونس اليوم تعود أسبابها لا فقط لسوء التصرّف، بل هي أيضاً نتيجة لأسباب متعدّدة أخرى يجب معالجتها وإزالتها حتى تعمل كل المؤسسات، سواء منها العمومية أو الخاصة، في ظروف خالية من التجاوزات".

والتقى سعيّد بأزعور اليوم، في إطار المهمة التي يؤديها وفد من الصندوق إلى تونس والتي شملت لقاءات مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي.

وبدأ وفد من خبراء صندوق النقد الدولي أمس الاثنين زيارة إلى تونس في إطار مباحثات مع السلطة حول برنامج اتفاق مالي بقيمة 4 مليارات دولار تتطلّع الحكومة إلى توقيعه قبل الربع الثالث من العام الحالي من أجل دعم الموازنة، بينما تعيش البلاد على وقع أجواء سياسية واجتماعية مشحونة.

وتأتي زيارة وفد الصندوق لتونس بالتزامن مع انتهاء كتابة دستور تونس الجديد الذي تسلّم سعيد نسخته الأولى أمس الإثنين من الرئيس المنسق للهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهورية جديدة صادق بلعيد.

وكشفت حكومة نجلاء بودن بداية يوليو/ تموز الجاري عن برنامج إصلاح اقتصادي قالت إنها ستنفذه على الفترة الممتدة ما بين 2023 و2026 يتضمن رفعاً تدريجياً للدعم عن الغذاء والطاقة وترشيد نفقات الأجور وبرنامجاً طوعياً لتسريح الموظفين من القطاع العام إلى جانب إصلاحات ضريبية وأخرى لتنشيط الاستثمار.

لكن الاتحاد التونسي للشغل يعارض الإصلاحات المفروضة من صندوق النقد ونفذ قبل أيام قليلة إضراباً عاماً كبيراً في القطاع الحكومي قد يعقبه إضراب ثانٍ.