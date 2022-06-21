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واشنطن: نحن على اتصال مع روسيا في قضية المرتزقين الأمريكيين

واشنطن: نحن على اتصال مع روسيا في قضية المرتزقين الأمريكيين
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تحافظ على الاتصالات مع الجانب الروسي في قضية المرتزقين الأمريكيين المحكومين بالإعدام في دونيتسك، حيث وقعا في أسر القوات الروسية.

العالم-الامريكيتان

وقال رئيس الخدمة الصحفية بوزارة الخارجية نيد برايس، خلال إحاطة: "نحن على اتصال بالسلطات الروسية بشأن قضية المواطنين الأمريكيين الذين تم أسرهما أثناء خدمتهما في أوكرانيا".

ووفقا له، فإن الولايات المتحدة على اتصال أيضا في هذه القضية مع السلطات الأوكرانية، وممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذوي الأمريكيين المحكومين.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن المرتزقين الأمريكيين متورطان في أنشطة غير مشروعة ويجب محاسبتهما على الجرائم المرتكبة.

وفي 17 يونيو، قال المرتزق آندي وين، الذي أسر قرب خاركوف شمال شرقي أوكرانيا لمراسل RT رومان كوساريف، إنه كان راميا في مفرزته، وأطلق النار على العسكريين الروس.

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واشنطن: نحن على اتصال مع روسيا في قضية المرتزقين الأمريكيين

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