مينسك تكشف عن إعدامات جماعية للاجئين عراقيين في بولندا

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وحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني ل‍لجنة التحقيق البيلاروسية، عقد اجتماع عمل مع الوفد العراقي في المكتب المركزي للجنة حضره موظفو قسم التحقيق الرئيسي بلجنة التحقيق ب‍وزارة الخارجية، ولجنة أمن حدود الدولة ومركز حقوق الإنسان.



وجاء في البيان: "تم إبلاغ الجانب العراقي بالمعلومات التي خلص إليها التحقيق مع الجندي البولندي تشيتشكو حول عمليات إعدام جماعية، ودفن سري للاجئين قتلهم الجيش البولندي في منطقة الحدود على الجانب البولندي من الحدود مع جمهورية بيلاروسيا".



وحصل الجانب العراقي على معلومات ومواد عن سير ونتائج التحقيق في القضية الجنائية الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية والدعاية للحرب وتعريض الآخرين للخطر عن عمد، والوقائع المتعلقة بانتهاكات المسؤولين في بولندا الذين ارتكبوا أفعالا غير قانونية تشمل الترحيل، والقسوة، والتعذيب، والتقصير المتعمد في تقديم المساعدة، مما أدى إلى وفاة الضحايا من اللاجئين من دول الشرق الأوسط بما فيها العراق وأفغانستان.

وتم التأكيد على أن هذه الجرائم قد ارتكبت على أساس العرق والجنسية والجنسية والدين عندما عبر الضحايا حدود بولندا إلى بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وذكر التقرير أن المحققين البيلاروسيين وثقوا أعمالا إجرامية ضد 135 مواطنا عراقيا أصيبوا نتيجة أعمال العنف واستخدام قوات الأمن البولندية لوسائل خاصة ضدهم.

كما يجري التحقيق في ثلاث حالات من حالات الأذى الجسدي والطرد غير القانوني من أراضي الاتحاد الأوروبي إلى بيلاروسيا، والتي أسفرت عن مقتل ضحايا من أصل عراقي.

المصدر: وكالات