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شاهد.. من المستفيد من التحالف العربي الصهيوني؟

الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكد الباحث السياسي على مراد أن بعض دول المنطقة مستعدة للتماهي مع المخطط الصهيوني في المنطقة.

العالم - خاص بالعالم

وقال مراد في حديث لبرنامج " مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن المصلحة الاميركية هي من تحدد وجهات وملامح المشروع الصهيوني - العربي في المنطقة، حسب ما تقتضي مصلحتها.

واشار الباحث السياسي، الى ان واشنطن بعد مجريات مباحثات فيينا بين ايران ودول 1+4 حول الاتفاق النووي الايراني، وعدم تنازل ايران عن حقها المشروع وعدم رضوخها للعنجهية الاميركية، أعطت الضوء الأخضر للكيان الصهيوني والسعودية والدول التي لم ترغب بان تصل المحادثات الى نتائج مرضية لإيران، بأن تقوم بتحركات جديدة من اجل ايجاد تحالف صهيوني - عربي في المنطقة.

واوضح مراد، أن مصلحة واشنطن في المنطقة تقتضي بأن تهيئ امكانية خلق تحالف صهيوني - عربي من أجل ايجاد مناخ مستعد للحرب مع ايران ومحور المقاومة، مشيرا الى ان الأنظمة الاساسية المستعدة للانخراط في المشروع الاميركي الجديد وخوض مغامرة الحرب مع ايران هما الكيان الصهيوني والسعودية.

ولفت الباحث السياسي الى ان السعودية ذهبت الى التفاوض مع ايران لاسباب تكتيكية، وليس بقرار استراتيجي مبني على اقتناع بجدوى الحوار مع ايران.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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