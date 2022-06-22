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رويترز: 130 ضحیة جراء زلزال يهز ولاية بكتيكا جنوب شرق أفغانستان

الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

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