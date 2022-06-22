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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسل العالم: الزلزال دمر عشرات المنازل ما أدى لسقوط ضحايا وجرح المئات
رويترز: 130 ضحیة جراء زلزال يهز ولاية بكتيكا جنوب شرق أفغانستان
زلزال في أفغانستان يهز ولاية بكتيكا ويخلف المئات من القتلى والجرحى
مراسل قناة العالم: سكان العاصمة كابل أحسوا بالزلزال
المتحدث باسم حكومة طالبان لمراسل قناة العالم: وقوع زلزال في أفغانستان بولاية بكتيكا يخلف مئات القتلى والجرحى
مصادر يمنية عن مصدر في غرفة ضباط الارتباط: 49 خرقا لقوى العدوان في الحديدة بينها تحليق وهجمات بطائرات تجسسية على حيس
مراسل العالم: مقتل 3 مجندين من عناصر العدوان وإصابة آخرين في كمين مسلح استهدف طاقما عسكريا في أحور بمحافظة أبين جنوب اليمن
الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل: هناك مخططات تحاول أن تجر تونس للتطبيع
ا ف ب: أوكرانيا تؤكد أنها استهدفت منصات نفطية في البحر الأسود الاثنين يستخدمها الروس "كمنشآت" عسكرية لتعزيز سيطرتهم في المنطقة
وزارة الصحة الفلسطينية تؤكد استشهاد الشاب علي حسن حرب بعد إصابته بطعنة مباشرة في القلب بسكين مستوطن في منطقة اسكاكا في سلفيت
مراسل العالم: الزلزال دمر عشرات المنازل ما أدى لسقوط ضحايا وجرح المئات
الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش
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