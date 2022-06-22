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مقتل وجرح مئات الأشخاص جراء زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب ولايتي بكتيكا وخوست جنوب شرقي أفغانستان

الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

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