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أنباء عن ارتفاع عدد الضحايا إلى 280 والجرحى إلى 500 جراء زلزال هز ولايتي خوست وبكتيكا جنوب شرقي أفغانستان

الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

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