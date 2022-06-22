شاهد.. ما استراتيجية بايدن في زيارته المرتقبة للمنطقة؟

العالم - خاص بالعالم

وقال اسماعيل في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن زيارة الرئيس الاميركي"جو بايدن" المرتقبة الى المنطقة، تاتي في اطار تنسيق المواقف السياسية بين شركائه وحلفائه الاستراتجيين في المنطقة.

واستبعد الناشط في حزب العمال البريطاني عمر اسماعيل، بان تكون زيارة بايدن للتنسيق من أجل خوض الحرب ضد ايران عبر الكيان الصهيوني والأنظمة الحليفة معها في المنطقة، وذلك بسبب أزمة الطاقة التي يعاني منها العالم.

واشار اسماعيل الى ان الكيان الصهيوني، وبعض الانظمة في المنطقة منذ انتصار الثورة الاسلامية في ايران أعلنت عدواتها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، وذلك بدوافع طائفية.

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