بمشاركة موريتانيا والإمارات.. المغرب ينظم تمرين وطني في ساحل المحمدية

العالم - أفریقیا

ويأتي ذلك، حسب بيان رسمي، وفاء بالالتزامات الدولية للمملكة المغربية، المترتبة عن المصادقة وتنفيذ عدد من الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة التلوث البحري العرضي، يُنَظم التمرين الوطني للمحاكاة الذي يطلق عليه ما بين 21 و 23 حزيران/ يونيو 2022 بعرض ساحل المحمدية”.

ويحاكي التمرين الذي أطلق عليه “SIMULEX-22”سيناريو اصطدام بين سفينة شحن وناقلة نفط ما يؤدي إلى تسرب ثلاثة آلاف طن من الفيول الثقيل في البحر.

التمرين يضع موضع التنفيذ الإجراءات المشتركة لمكافحة التلوث البحري العرضي وتقديم المساعدة لسفينة تواجه صعوبة.

وبهدف التمرين، حسب بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، لتقييم خطة الطوارئ الوطنية على الصعيد العملي والتقني واللوجيستيكي، وتعزيز التعاون والتنسيق وقابلية التشغيل المشترك بين القطاعات، وكذا التوعية بالتحديات وبأهمية التدريب في مجال مكافحة التلوث البحري.

ويشارك في دورة هذه السنة موريتانيا والإمارات العربية المتحدة، كملاحظين، فيما يشكل هذا التحالف “الإطار المناسب لتعزيز تبادل التجارب والخبرات وتحقيق الأهداف المتوخاة في مجال الأمن البحري” وفق ذات المصدر.

ويشار الى أن المغرب والولايات المتحدة، أطلقا، الاثنين، تدريبات “الأسد الأفريقي 2022” التي تعد الأوسع من نوعها في القارة الأفريقية وتأتي هذه الدورة الجديدة، التي تحتضنها المملكة، في سياق إقليمي يطغى عليه استمرار التوتر مع الجارة الجزائر.

ويشارك في التمرين أكثر من 7 آلاف جندي من عشرة بلدان، بينها البرازيل وتشاد وفرنسا والمملكة المتحدة بحضور مراقبين عسكريين من حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومن 14 “بلدا شريكا”، كما يشارك كيان الاحتلال في التمرين للمرة الأولى.