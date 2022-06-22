أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022

همشهري ..

القائد.. الأعداء يخططون لإضعاف آمال المواطنين بالمستقبل

سياست روز ..

نار في بيت العنكبوت .. من سلسلة الحرائق الغامضة الى إنهيار حكومة بينيت الإئتلافية

ايران ..

الكيان الصهيوني وأزمة خانقة أخرى .. حل الكنيست وإجراء خامس إنتخابات بأربع سنوات

اطلاعات ...

موسكو تحذر .. الغارات الجوية " الإسرائيلية " على سوريا تصعد أجواء التوتر بالمنطقة

جوان ..

موسكو تعد مشروع قرار بمجلس الأمن يدين الغارات الجوية الصهيونية على سوريا

آفتاب يزد ..

الإطار التنسيقي للأحزاب الشيعية بالعراق يعد قائمة بأسماء تسعة مرشحين لمنصب رئاسة الوزراء

رسالت ...

رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داوود أوغلو يستعد لخوض الإنتخابات مقابل أردوغان

جمهوري اسلامي ..

أوكرانيا تعلن عن تدمير سفينة حربية روسية أخرى بصاروخ بالبحر الأسود

مردم سالاري ..

نتنياهو يحلم بالعودة للسلطة رغم إتهامات الفساد مع إنهيار حكومة بينيت الإئتلافية

خراسان ..

بدء إضراب عام شامل لعمال السكك الحديدية ببريطانيا هو الأوسع منذ عقود

كيهان ..

جمعية الجمهوريين بولاية تكساس تدعو لإجراء إستفتاء عام حول إنفصال الولاية عن أمريكا

عصر ايرانيان ..

عمران خان يتهم أمريكا مرة أخرى بالوقوف وراء تنحيته من رئاسة الحكومة الباكستانية

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم

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ايران...

صحيفة ايران كتبت عن التطورات السياسية المتسارعة في فلسطين المحتلة في مقالها ( تل أبيب والسيناريوهات المطروحة)، رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بينيت اعلن عن عدم قدرته على ضمان استقرار وبقاء الائتلاف الحاكم وذلك بعد فقدانه للاغلبية النسبية الضعيف اساسا بالكنيست وتحوله الى اقلية، بينيت قال ان حكومته ستطرح مشروع قرار على الكنيست تدعو لحله لاجراء انتخابات برلمانية مبكرة، (الأسبوع القادم سيطرح بينيت هذه اللائحة وقد يصوت النواب لصالحها او ضدها وستترتب تداعيات ومستحقات عن الحالتين) فمصادقة النواب على حل الكنيست سيعطي بينيت وحلفائه فرصة اضافية للاستعداد لانتخابات مبكرة املا بعرقلةعودة نتنياهو .

وقد يرفض نواب الكنيست انحلاله وعندها سيتم التصويت على حجب الثقة بحكومة بينيت وبالتالي سقوطها الامر الذي سيعطي نتنياهو فرصة اكبر لتشكيل حكومة دون حاجة لانتخابات جديدة وعلى اعتبار انه يتزعم اغلبية برلمانية . ولكن طموحات نتنياهو في كلا من الاحتمالين قد تصطدم بملفات الفساد التي تلاحقه وبودود قوانين ترتبط بالسن واخرى قد تحدد عدد الدورات الرئاسية .

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها ( أردوغان وإستضافة بن سلمان ).. الجولة الاقليمية لولي عهد السعودية محمد بن سلمان بدأت بمصر ومرت بالاردن لتصل لتركيا اليوم , ان هذه الجولة هي جولة مصالح اقتصادية ولتعبيد مسار التطبيع وبالطبع لاعادة الاعتبار الدولي الضائع لبن سلمان بعد فضيحة قتل خاشقجي، (إن الرئيس التركي وضع قضية خاشقجي على الرف بزيارته للرياض بأبريل الماضي, وزيارة بن سلمان لأنقرة تكريس لهذا الواقع ) بن سلمان يبحث عن استعادة مكانته الضائعة واردوغان يحلم بالاستثمارات السعودية التي يراهن عليها لتحسين الاوضاع الاقتصادية السيئة بتركيا لتعزيز موقفه بالانتخابات الرئاسية , وهذا الامر ليس عجيبا في مواقف اردوغان الذي يعزز العلاقات مع الكيان الصهيوني لتحقيق مصالح اقتصادية رغم كل شعاراته بشأن القضية الفلسطينية.

آفتاب يزد ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( الإطار التنسيقي وقائمة مرشحي رئاسة الوزراء ).. تحدثت محافل اعلامية مقربة من لجنة الاطار التنسيقي للاحزاب الشيعية في العراق عن اعداد هذا الاطار لقائمة تضم اسماء تسعة مرشحين لتولي مسؤولية تشكيل حكومة جديدة . وحسب هذه المحافل.. ( تمخضت إجتماعات الإطار التنسيقي عن إعداد قائمة بأسماء المرشحين المحتملين وتبلور تفاهم مبدئي حول إسمين بالذات ) ويبدو وحسب بعض الانبار ان رئيس الوزراء الاسبق حيدر العباي رئيس ائتلاف النصر هو احد هذين الاسمين والاخر هو محافظ البصرة اسعد العيداني . ومن القرر ان يعلن الاطار التنسيقي عن مرشحه النهائي بصورة رسمية قريبا وسط تكهنات حول احتمال اجراء انتخابات داخلية بين مكونات الاطار التنسيقي لاختيار المرشح النهائي لتشكيل الحكومة الجديدة .

قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها ( المحتلون في أزمة سياسية خانقة ).. السيد حسن نصر الله وصف الكيان الصهيوني بعد هزيمة الاخير في حرب صيف عام 2006 بالقول انه كيان يمتلك ترسانة نووية لكنه اضعف من بيت العنكبوت. وام يحدث اليوم يجسد مرة اخرى عمق وواقع ذلك الوصف وذلك التقييم الدقيق للامين العام لحزب الله لبنان، ( إن كيان الإحتلال الذي دأب مؤخرا على التهديد والوعيد بكل الإتجاهات , يواجه عاصفة صراع داخلي قد تدفعه للإنهيار) فأعلان نفتالي بينيت عن فشله وعزمه على التحرك لحل الكنيست و تحين نتنياهو الفرص للعودة للسلطة بكل اثقال واحمال ملفات الفساد على ظهره ومع ظهور مؤشرات اعمال تمرد بالمستوطنات وتذمر بالجيش ,علامات واضحة على قرب انزلاق هذا الكيان الهش في متاهات تقرب من نهايته .

كيهان ..

حول نتائج الانتخابات التشريعية بفرنسا كتبت صحيفة كيهان في مقالها ( الهزات الإرتدادية لهزيمة ماكرون ).. لم يكد الرئيس الفرنسي امانوئل ماكرون يصدق فوزه المهزوز بدورة رئاسية ثانية حتى جائته صدمة نتائج الانتخابات البرلمانية بفقدان الائتلاف الذي يقوده للاغلبية المطلقة التي كان يحظى بها في البرلمان لصالح التيار اليساري وكذلك لصالح اليمين المتطرف، ( إن تقديم رئيسة الوزراء "اليزابيث بورن " إستقالتها أول هزة إرتدادية لزلزال الهزيمة البرلمانية لماكرون) بالطبع الرئيس الفرنسي لم يوافق على استقالة بورن ولكنه يدرك جيدا بأن بقائها بمنصبها بات في مهب الريح بتأكيد زعيم التيار اليساري "جان لوك ميلنشون بأنه سيعمل على سحب الثقة بالحكومة . كما ان ماكرون يعرف ايضا بان الهزات الارتدادية ستستمر على مدى سنوات حكمة الخمس المقبلة وانه بات عمليا في قبضة المعارضة اليسارية واليمينية على السواء