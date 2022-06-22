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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل الأسيرة المحررة "لينا أبو غلمي" من منزلها في بيت فوريك شرق نابلس

الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

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