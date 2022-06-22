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تدشين شعار عاشوراء السنوي الجديد في البحرين

تدشين شعار عاشوراء السنوي الجديد في البحرين
الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

دشن علماء البحرين (21 يونيو 2022)، شعار عاشوراء السنوي الجديد تحت عنوان "أمضي على دين النّبي".

العالم - البحرين

وجاء في بيان رسمي إن الشعار جاء لأن "كربلاء مضت على دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت عاشوراء الفداء للدِّين والإنسان، ومِن هنا وإلى هنا كان الحسين (عليه السَّلام) منطلقًا ومنهجًا وهدفًا، مِنَ الدِّين لا ينفك عنه، ولا يُفارقه الدِّين. ومضى شهيد كربلاء العظيم على الدِّين حتَّى آخر نفسٍ من أنفاسِه الزَّاكية وآخر قطرة دم على طريق الشَّهادة، لا ينثني ولا يحيد، ولا يلين ولا يستكين".

وختم البيان بالقول "نحن اليوم في البحرين نرفع هذا الشِّعار: شعار الحسين عليه السَّلام في حملتِه الأخيرة؛ لنؤكِّد نفس المنطلق والهدف والنهج الخالد، والخارق لكلِّ الحدود والسُّدود، لنقف وقفة نجدِّد بها البيعة، ونركِّز بها كلمة الصُّمود والثَّبات الحُسيني الأبدي، ليكون شعار عاشوراء لهذا العام: أمضي على دين النَّبي".

ومن أهداف شعار هذا العام "ترسيخ محورية الدِّين، وتأكيد الاعتزاز بالانتماء الديني وترسيحه فكراً وشعوراً وعملاً وممارسة، وتركيز الالتفاف بالإسلام كأساس للوحدة والجهاد والمقاومة ضد أعداء الدين والإنسانية"

وفي كل عام يدشّن شعار خاص بموسم عاشوراء الذي يتم إحياؤه من قبل غالبية شعب البحرين رغم مضايقة السلطات، ومن أبرز الشعارات التي تم تدشينها في السنوات الماضية "إني أحامي أبداً عن ديني"، "مع إمام منصور"، "وبشر الصابرين" بالإضافة إلى شعار العام الماضي "عز دين وإمام".

ومع تدشين الشعار يتم التركيز على مضامينه من خلال محاضرات الخطباء ولطميات الرواديد ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وأيضاً يتم استخدام الشعار بكثافة في اللافتات والشعارات الخاصة بالمناسبة.

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