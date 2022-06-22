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عدد الضحایا يصل إلى 950 جراء زلزال هز ولايتي خوست وبكتيكا جنوب شرقي أفغانستان

الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

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