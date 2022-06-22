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تصدير مليوني برميل من النفط الايراني الى الصين

تصدير مليوني برميل من النفط الايراني الى الصين
الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

تسلمت الصين شحنة جديدة تشتمل على حوالي مليوني برميل من النفط الايراني في احد الموانيء في جنوب هذا البلد.

العالم - ايران

ونقلت رويترز عن مواقع مواكبة ناقلات النفط أن الصين استلمت هذه الشحنة الجديدة في ميناء بجنوب هذا البلد الاسبوع الماضي.

وذكر موقع «فورتکسا» لمواكبة ناقلات النفط أن سفينة دورنا محملة بشحنة تبلغ 260 الف طن وتعود ملكيتها لشركة ناقلات النفط الايرانية قد رست في ميناء جانجيانغ وأفرغت حمولتها هناك.

وكانت واردات الصين من النفط الايراني في السابق يتم نقلها الى المخازن الحكومية بهذه السفن الايرانية ويتم اخلاؤها في ميناء جانجيانغ الصيني.

وتعتبر هذه الشحنة الرابعة من الشحنات النفطية التي يتم تصديرها الى الصين منذ ديسمبر الماضي ليتم تخزينها في المخازن الحكومية.

والجدير بالذكر ان واردات الصين الرسمية من النفط الايراني تتم بصورة منفصلة حيث ان المصافي التابعة للقطاع الخاص اشترت كميات كبيرة من النفط الايراني بالرغم من الحظر الاميركي المفروض على ايران خلال العامين الماضيين.

معلوم ان النفط الايراني يشكل 7% من واردات النفط الصيني اذ ان معظم كميات النفط من ايران يتم نقلها الى الصين عبر المصافي المستقلة (غیر الحكومية).

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