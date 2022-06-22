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العراق يعلن التوصل لاتفاق مع ايران حول مراسم زيارة الاربعين

العراق يعلن التوصل لاتفاق مع ايران حول مراسم زيارة الاربعين
الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير الثقافة والسياحة والاثار التاريخية العراقي «حسن ناظم» توصل بلاده الى اتفاق مع ايران لفتح الحدود البرية مع الأخيرة لدخول الزوار الايرانيين الى الاراضي العراقية لزيارة الاربعين.

العالم-العراق

وأشار «ناظم» الى هدفه من زيارة ايران مؤكدا قرار الحكومة العراقية فتح الحدود البرية مع ايران لاستقبال الزوار الايرانيين موضحا انه تم خلال زيارته الى طهران التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب الايراني.

وكان رئيس منظمة الحج والزيارة الايراني «صادق حسیني» قد اعلن قبل اسبوع عن افتتاح الحدود الايرانية – العراقية قريبا وأكد أن هذه الحدود التي اغلقت بسبب فايروس كورونا لمدة طويلة سيتم فتحها الاسبوع المقبل لزيارة المواطنين الايرانيين العتبات المقدسة في العراق.

وأفادت وكالة الانباء العراقية (واع) ان الوزير العراقي اعلن في مقابلة تلفزيونية اجريت معه الليلة الماضية عن اقامة الاسابيع الثقافية والسينمائية المشتركة في غضون الاسابيع القلائل القادمة مشيرا الى توقيعه بيانا مشتركا مع نظيره الايراني لتبادل التجارب بينهما.

وأكد الوزير « ناظم» ان المواطنين العراقيين ايضا بإمكانهم التوجه الى ايران لزيارة العتبات المقدسة فيها عن طريق الحدود البرية دون الحصول على تأشيرة دخول.

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