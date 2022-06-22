وزير المهجرين بلبنان: غير قادرين على تحمل أعباء النازحين السوريين

العالم - لبنان

وخلالَ استقبالِه ممثلَ مكتبِ المفوضيةِ السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أياكي إيتو والوفدَ المرافق، أشارَ شرف الدين إلى أن “الدولةَ السوريةَ قدّمت مشروعاً على مراحلَ لعودةِ النازحين”.

واعتبر أن “الحل الوحيدَ لعودتِهم هو بالخطّةِ التي أُعدت وأُقرت في الحكومة السابقة، بالإضافة إلى التعديلاتِ التي أُدخلت عليها في الحكومة الحالية”.

ولا يزال ملفّ النازحين السوريين يتصدّر واجهة الاهتمامات اللبنانية، وسط تضارب في المواقف حيال التعامل معه.

ذلك أنّ غالبية القوى السياسيّة اللبنانية تتفق على وجوب عودة النازحين السوريّين إلى بلادهم، ولكنّها تختلف حول كيفيّة مقاربة هذا الموضوع. ففي حين يدعو بعض الفرقاء إلى التنسيق مع النظام السوري لإعادتهم، يرفض آخرون هذه الدعوة جملة وتفصيلاً ويصرّون على وجوب أن يتمّ ذلك بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة ومفوضية شؤون اللّاجئين.