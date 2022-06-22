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الكتلة الإسلامية بجامعة بوليتكنك في الخليل بالضفة الغربية تستنكر اعتقال قوات أمن السلطة لاحد الطلاب على خلفية نشاطه النقابي داخل الجامعة

الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

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