حرکة "حماس" تعزي أفغانستان بضحايا الزلزال

العالم- فلسطين

وأعربت حماس في بيان مقتضب، اليوم الأربعاء ، عن "التضامن الكامل مع إمارة أفغانستان الإسلامية، قيادة وشعبا"، داعية "الله أن يحفظ بلادهم، ويرزق أهالي الضحايا والجرحى جميل الصبر".

وفى وقت سابق اليوم أفادت تقارير إعلامية بارتفاع عدد قتلى زلزال أفغانستان إلى 950 شخصًا وأكثر من 600 جريح.

وضرب زلزال أفغانستان بلغت شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر، وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 46 كيلومترا جنوب غرب مدينة "خوست" الواقعة بالقرب من حدود أفغانستان مع باكستان، وعلى عمق 10 كيلومترات.