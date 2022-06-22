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صحة العراق تحذر من موجة كورونا سريعة الانتشار في البلاد

صحة العراق تحذر من موجة كورونا سريعة الانتشار في البلاد
الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

حذرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، من أن الموجة الخامسة لكورونا التي دخلها العراق قبل يومين تمتاز بسرعتها على الانتشار، ونبهت إلى أن ضعف الإقبال على اللقاحات ينذر بتفاقم خطير للموقف الوبائي.

العالم - العراق

وقال مدير تعزيز الصحة في الوزارة هيثم العبيدي في تصريح صحافي، إن “الموجة الوبائية الجديدة تتشابه مع الموجات السابقة، إذ كلما أزدادت أعداد الإصابات كثرت تحورات الفيروس”.

وأضاف العبيدي، أن “العراق يعد من الدول المتأخرة في نسب اللقاحات، إذ ما زال المعدل قليلا مقارنة ببقية الدول”، مؤكدا أن “ضعف الإقبال على اللقاحات ينذر بتفاقم خطير للموقف الوبائي في الأيام القادمة، علما أن انتشار الفيروس ليست له علاقة بالوقت أو الموسم”.

وحذر العبيدي من أن “تصاعد الإصابات بشكل يومي جاء بسبب سرعة انتشار الفيروس، ومن المتوقع أن ترتفع الحالات أكثر خلال المدة المقبلة بسبب استمرار التهاون وعدم الالتزام بالوقاية”.

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