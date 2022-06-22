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ولي عهد الكويت يعلن حل مجلس الأمة دستوريا والدعوة لانتخابات عامة

ولي عهد الكويت يعلن حل مجلس الأمة دستوريا والدعوة لانتخابات عامة
الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الأربعاء، حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة خلال أشهر.

العالم-الكويت

وقال ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في خطاب موجه للأمة الكويتية، حل مجلس الأمة دستوريا واللجوء إلى انتخابات.

واضاف ولي عهد الكويت: "لن نتدخل في الانتخابات ولا في اختيار رئيس مجلس الأمة القادم".

وقال : ان الإدارة الحكومية والممارسة البرلمانية أدتا لتذمر وسخط المواطنين وعدم رضاهم لذلك قررنا اللجوء للشعب ليقوم بإعادة تصحيح المسار السياسي.

واضاف ان المرحلة المقبلة تتطلب من المواطنين حسن اختيار من يمثلهم، معتبرا الاختيار غير الصحيح للممثلين في مجلس الأمة يضر بمصلحة البلاد ويعود بنا للمربع الأول.

وناشد ولي العهد الكويتي المواطنين عدم تضييع فرصة تصحيح مسار المشاركة لأن عودتنا لما كنا عليه لن يكون في صالحنا.

وكان أمير الكويت قد فوض ولي عهده بإلقاء كلمة للشعب الكويتي بالنيابة عنه.

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