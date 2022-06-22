بيلاروسيا تقدم أدلة للعراق عن إعدام لاجئين والخارجية النيابية تطالب بتحقيق دولي

العالم - العراق

وبحسب اللجنة التحقيقية في جمهورية بيلاروسيا، فقد عقد اجتماع عمل يوم أمس الثلاثاء اجتماع عمل مع وفد العراق في المقر المركزي للجنة التحقيق.

وحضر الاجتماع موظفو قسم التحقيق الرئيسي بلجنة التحقيق ووزارة الخارجية ولجنة حدود الدولة ومركز حقوق الإنسان المنهجية.

وبحسب تقارير فانه قد تم تزويد الجانب العراقي بمعلومات ومواد عن سير ونتائج التحقيق في الدعوى الجنائية المتعلقة بالجرائم ضد البشرية، والدعاية للحرب، والترك في خطر عن عمد (المادة 128 ، الجزء الأول من المادة 123، الجزء 3 من القانون)، المادة 159 من القانون الجنائي لجمهورية بيلاروسيا)، بما في ذلك الوقائع المتعلقة بارتكاب المسؤولين وغيرهم من الأشخاص في جمهورية بولندا لأعمال غير قانونية تشمل الترحيل، والأفعال الوحشية، والتعذيب، والتقصير المتعمد في تقديم المساعدة، مما أدى إلى وفاة الضحايا ضد اللاجئين من دول الشرق الأوسط وأفغانستان، بما في ذلك العراق، فيما يتعلق بالعرق والجنسية والعرق والدين عند عبور حدود دولة جمهورية بولندا لمزيد من التقدم إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.

وسجل المحققون البيلاروسيون أفعالاً جنائية ضد 135 شخصاً من مواطني العراق، أصيبوا بجروح نتيجة استخدام العنف والوسائل الخاصة ضدهم من قبل قوات الأمن البولندية.

كما يجري التحقيق في 3 وقائع تتعلق بالتسبب في أذى جسدي وطرد غير قانوني من أراضي الاتحاد الأوروبي إلى جمهورية بيلاروسيا، مما أدى إلى مقتل ضحايا من أصل عراقي.

وأبلغ الممثلون العراقيون بالمعلومات التي وردت أثناء التحقيق من الجندي البولندي "إي. شيشكو" حول عمليات إعدام جماعية، ودفن سري للاجئين قتلهم الجيش البولندي على الأراضي الحدودية لجمهورية بولندا مع جمهورية بيلاروسيا.

من جانبها دعت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الحكومة الى المطالبة في تحقيق دولي في مزاعم تقارير عن اعدام لاجئين عراقيين على حدود بولندا في مقابر جماعية.

وحسب "الفرات نيوز" قال عضو اللجنة مثنى أمين "وصلتنا انباء عن قيام جنود بولنديون باعدامات للاجئين عراقيين وخاطبنا سفارتنا هناك للوصول الى الحقائق ونتوقع ان يصلنا الرد بعد ساعة او أكثر".

وأضاف "اذا ما صحت هذه المعلومات سيكون لنا تحرك لان هذه جريمة بشعة وانتهاك صارخ لحقوق الانسان".

وبين أمين "يفترض على وزارة الخارجية والحكومة التحرك والمطالبة بتحقيق دولي محايد وإلزام الدولة البولندية وتغريمها ومحاسبتها، اذا ما صحت تلك الأنباء".

وكانت وزارة الخارجية أعلنت، اليوم الأربعاء، أنها تتحرى دقة الأنباء حول تعرض أعداد من المهاجرين العراقيين إلى مخاطر تهدد حياتهم.

وقال المتحدث بأسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان، إن "الوزارة تتابع بأهتمام بالغ ما تمَّ تداوله عبر وكالات ومواقع إعلامية، بشأن تعرض أعداد من المهاجرين العراقيين الى مخاطر تهدد حياتهم".

وأضاف "إننا نتحرّى دقة ما ورد عبر التقارير الرسمية التي ننسق مع السلطات والجهات الدولية للوقوف على تفاصيلها، فضلاً عن نهوض سفاراتنا المعنية في تلك الدول بدورها في تقصّي صحة المعلومات بشكل موثوق".