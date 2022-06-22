مهدي طارمي وسردار آزمون ضمن أفضل 10 لاعبي كرة قدم في آسيا

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وقدمت مجلة "فور فورتو" العريقة في تقرير، قائمة أفضل 10 لاعبي كرة القدم في آسيا، تضمنت نجمي المنتخب الوطني الإيراني مهدي طارمي (مهاجم فريق بورتو البرتغالي) وسردار آزمون (لاعب فريق باير ليفركوزن الألماني).



وكان طارمي حل في شهر أبريل 2022 ، بين أفضل الهدافين وصانعي الأهداف في كرة القدم العالمية في تقرير مجلة Matchday365 لأفضل المهاجمين في سبع بطولات أوروبية مرموقة.



وفيما يلي ترتيب أفضل عشرة لاعبين في القارة الآسيوية2022 وفقا لمجلة فور فورتو:

سون هیونغ مین (توتنهام وکوريا الجنوبية )

مهدی طارمي (بورتو وإیران)

سردار آزمون (بایرلورکوزن وإیران)

سالم الدوسري (الهلال والسعودية)

أکرم عفیف (السد وقطر)

واتورو آندو (إشتوتغارت واليابان)

تاکهیرو تومیاسو (آرسنال واليابان)

المعز علي (الدحیل وقطر)

إلدور شاه مورادوف (روما وأوزبکستان)

علی مبخوت (الجزیرة والإمارات)