شاهد.. المعرض الدولي للزراعة والمواد الغذائية في طهران

العالم - مراسلون

مرة اخرى فتحت طهران ذراعيها لتحتضن فعالية جديدة على ارض معارضها، فعاليات تلونت هذه المرة بالوان الصناعات الحديثة بكل اشكالها وامتدت على مساحة واسعة بحضور خمس وتسعين شركة اجنبية لعرض أحدث المنتجات والمعدات في السوق الايرانية، بينها شركات من إسبانيا والنمسا وإيطاليا وألمانيا وبيلاروسيا والدنمارك وبلجيكا وروسيا وسويسرا وفرنسا وهولندا والبرازيل والهند وتركيا والإمارات وتونس وسلطنة عمان وسوريا.

وقال ممثل الشركات الألمانية في المعرض اليور بارشه: "بصفتي ممثل الشركات الالمانية شاركت في هذا المعرض، الذي يشهد مشاركة اكثر من عشر شركات من بلدنا، وشاهدنا عن قرب بان المعرض يتمتع بجودة عالية ونأمل بحضور اكبر في السنوات المقبلة".



أقسام مختلفة من معرض طهران هذا العام كانت للأغذية، وشملت جميع أنواع البروتينات ومنتجات الألبان، وجميع أنواع الأطعمة الجاهزة وشبه الجاهزة، والأغذية المعلبة والمكسرات والتوابل ومستخلصات الأعشاب، والخضار المجففة والمنتجات الزيتية وجميع أنواع الخبز الصناعي التي عرضت في أروقة المعرض، كما شهد المعرض مشاركة فاعلة من قبل الشركات الايرانية التي ناهز عددها 570 شركة، تجمعت هنا لتجسيد تطورها الصناعي واتخاذ المعرض فرصة لتسويق منتجاتها.



وقال محمد امينيان وهو مدير عام شركة ايرانية: "معرض آگروفوود .. هو اكبر معرض للصناعات الغذائية الذي يقام في البلاد / وشاركنا فيه لعدةش سنوات واستطعنا من خلاله عرض أجود منتجاتنا، وزيادة حجم الانتاج في شركتنا".



وقال رضا مهدوي وهو مدير مبيعات شركة ايرانية: "هذا المعرض يوفر الفرصة لعرض منتجاتنا والتعرف على الشركات الاخرى المشاركة خاصة الاجنبية للتعامل معها".



المعرض بدورته الـ29 سجل تطورا ملحوظا مقارنة بدورته السابقة خاصة بعد جائحة كورونا، واعتبرته الشركات الاجنبية المشاركة مفتاحا لدخول السوق الايراني بمنتجاتها والاستفادة من خبراته، بينما ذهبت الشركات الايرانية لرؤيته بمنظار إثبات عزيمة الايراني، وقدراته في التغلب على الحظر، و تطوير تقنياته بما يرقى للمستوى العالمي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...