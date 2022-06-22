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قتلى وجرحى بهجوم استهدف مرتزقة العدوان في شبوه وابين

قتلى وجرحى بهجوم استهدف مرتزقة العدوان في شبوه وابين
الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

اعلنت مصادر محلية مقتل 10من مرتزقة الإمارات بهجومين منفصلين في شبوة وأبين.

العالم- اليمن

واستهدف مسلحون اليوم الأربعاء مرتزقة "دفاع شبوة" المدعومة اماراتيا، عند نقطة أمنية قرب محطة ابن عامر على المدخل الشرقي لمدينة عتق مركز محافظة شبوة جنوب شرق اليمن.

وقال مصدر في الشرطة بمحافظة شبوة، إن عدد ضحايا الهجوم ارتفع إلى 5 قتلى و7 جرحى.

ولم تعلن حتى الان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وفي السياق ارتفع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف دورية عسكرية للمرتزقة، في محافظة أبين، إلى 5 قتلى.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحين مجهولين، استهدفوا مساء الثلاثاء، دورية عسكرية شرقي المحافظة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من المرتزقة، وأسر اثنين اخرين، أعدما بعد ساعات من تعرضهما للأسر من قبل المسلحين.

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