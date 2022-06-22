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عبد الملك الحوثي: لم يكفهم استهداف العاصمة بانواع الاسلحة كانوا يحاولون تنفيذ الاستهداف الامني وقتل الناس

الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

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