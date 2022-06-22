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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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عبد الملك الحوثي : شعبنا لم يكن ليستسلم لان حريته تعود الى اصالة انتمائه الايماني اي ان الشعب اليمني لايمكن ان يخضع ويستسلم الا لله تعالى
عبد الملك الحوثي : بلدنا يعاني معاناة كبيرة والاعداء استخدموا اسلوب الحرب الاقتصادية والمعيشية التي هي حرب تصل الى كل منزل
عبد الملك الحوثي: هناك صبر كبير على المعاناة المعيشية القاسية جدا لايمكن ان نعبر عنه الا ان نقول انه صبر ناتج عن الايمان
عبد الملك الحوثي: الاعداء صدموا بمستوى وعي الشعب اليمني
عبد الملك الحوثي: العدو استهدف العاصمة والبلد بشكل عام بالحرب الناعمة على المستوى الفكري والأخلاقي
عبد الملك الحوثي: العدو كان يسعى لانشاء شبكات للجريمة المنظمة والخلايا المباشرة في السرقة على نحو منظم لنشر الاختلالات الامنية
عبد الملك الحوثي: العدو قتل الاطفال والنساء ودمر المصالح العامة واستهدف صنعاء
عبد الملك الحوثي: شعبنا على درجة عالية من الوعي
عبد الملك الحوثي: الاعداء ارادوا ان تكون ردة الفعل بشكل فوضى لكنهم صدموا بمستوى الوعي لدى المجتمع اليمني
عبد الملك الحوثي:بالتزامن مع التضييق المعيشي نفذ الأعداء حملة تحريض للدفع بالناس نحو إثارة الفوضى وتحويل المعركة إلى صراع داخلي
عبد الملك الحوثي: لم يكفهم استهداف العاصمة بانواع الاسلحة كانوا يحاولون تنفيذ الاستهداف الامني وقتل الناس
الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش
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سوریا
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خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.